شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يد الأهلي عن أزمة إبراهيم المصري: دكتور صيدلي ومش هيأذي زمايله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد جمال لاعب يد النادي الأهلي عن كواليس مشاركة إبراهيم المصري في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، بعد الأزمة التي صاحبت مشاركته واتهامه بأنه شارك في اللقاء وهو يعلم أنه مصاب بكورونا، وقال جمال في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم":إبراهيم المصري دكتور صيدلي وهو شخصية "موسوسة جداً"، ولن يضع نفسه أو زملاؤه في خطر.

أضاف: بعد المباراة الفاصلة في نهائي الدوري شعر بالإجهاد، من ضغط المباراة وفي اليوم التالي لم يأتي للتمرين واليوم الثالث خضع لمسحة وجاءت إيجابية، بعد ذلك تعافى من الأعراض ويوم التدريب الأخير قبل نهائي الكأس لم يحضر، ويوم المباراة صباحاً خضع لرابيد تيست يوم السبت وظهرت سلبية، فجاء إلى الصالة للمشاركة في المباراة، وإبراهيم المصري هو الوحيد الملتزم بالكمامة في أي مكان سواء داخل أو خارج النادي.

واصل: محمد عصام الطيار عندما أصيب بكورونا لم يشارك في مباراة الدوري الفاصلة رغم أنه مؤثر أكثر من المصري الذي يتوفر له 4 بدائل، كان لدينا مكان بالقائمة لثنائي لم يتم قيدهم فتم تسجيل المصري ونزل للمشاركة، ولذلك ظهر في البداية مرتدياً الكمامة.

أكمل: الجهاز الفني للزمالك استبعد فكرة أن إبراهيم المصري يكون عنده كورونا ويشارك في اللقاء لذلك لم تحدث أزمة خلال المباراة، لأنهم يعرفون المصري جيداً والتقطنا معه صور كثيرة بعد المباراة.

وعن التتويج بالكأس قال لاعب الأهلي: كنا نحتاج الفوز الأخير على الزمالك في الكأس بعد خسارة الدوري، والإثارة التي شهدتها الفترة الأخيرة أعطت شعبية أكثر لكرة اليد، والأهلي والزمالك وصلا لأعلى مستوياتهم وكل منهم حصد بطولة.

أضاف: الأهلي لا يعتمد على الجهود الفردية ولكن اللعب الجماعي، بعكس الزمالك يميل إلى الاعتماد على المهارات الفردية، كان لدينا أخطاء في مباراة الدوري الفاصلة ولذلك لعب عليها الزمالك وتغلب علينا والعكس حدث في مباراة الكأس.

واختتم: دخلنا مباراة الكأس في ظروف نفسية صعبة خاصة بعد خسارة الدوري، ولعبنا 3 مباريات قمة في أسبوع واحد، واللعب لأهلي والزمالك يحتاج إلى القدرة على الفصل بين المباريات لتجنب الضغوط، خاصة أن فريق الأهلي يضم مجموعة كبيرة من الشباب ولذلك كان هناك دور كبير على اللاعبين أصحاب الخبرات.