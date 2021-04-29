شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المقاولون يعلن تعافيه من فيروس كورونا ومساندته للذئاب الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، تعافيه من فيروس كورونا ، وقال محمد فتحي فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة إنه تعافي من فيروس كورونا، ولكن سيخرج من المستشفي خلال 3 أيام من اجل الاطمئنان على حالته الصحة تماماً.
واضاف المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون، أنه يتابع الفريق من المستشفي وتحدث مع الجهاز الفني للشد من أزرهم قبل مواجهة الزمالك اليوم.
وتابع: " نسعي للفوز بالمباراة من اجل الابتعاد من مراكز الهبوط، والتواجد ي اماكن الامان، متابعا ان المنافسة بين الزمالك والاهلي على لقب الدوري ستنمح المباراة قوة كبيرة بسبب رغبة الزمالك في عدم خسارة اي نقاط.
ويدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه المقاولون العرب في الجولة الـ 18 للدورى، وهي المباراة التي تعتبر من أهم محطات منافسة الفريق علي لقب الدورى، حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز، والفريق الحاصل علي نقاط المباراة ستعتبر بـ 6 نقاط.
وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تعيين إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة ويعاونه حكم مساعد أول سمير جمال وحكم مساعد ثانى رجب محمد، وحكم رابع وليد الصيد، وحكم فيديو طارق مجدى، وحكم مساعد فيديو حسني سلطان.
وتولي إبراهيم نور الدين، إدارة مباراتين للزمالك فى الموسم الحالي، أمام طلائع الجيش وفاز بها الأبيض بثلاثية، وأمام الاتحاد السكندرى وفاز بها الأبيض بهدفين.