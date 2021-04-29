شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المقاولون يعلن تعافيه من فيروس كورونا ومساندته للذئاب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، تعافيه من فيروس كورونا ، وقال محمد فتحي فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة إنه تعافي من فيروس كورونا، ولكن سيخرج من المستشفي خلال 3 أيام من اجل الاطمئنان على حالته الصحة تماماً.

واضاف المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون، أنه يتابع الفريق من المستشفي وتحدث مع الجهاز الفني للشد من أزرهم قبل مواجهة الزمالك اليوم.

وتابع: " نسعي للفوز بالمباراة من اجل الابتعاد من مراكز الهبوط، والتواجد ي اماكن الامان، متابعا ان المنافسة بين الزمالك والاهلي على لقب الدوري ستنمح المباراة قوة كبيرة بسبب رغبة الزمالك في عدم خسارة اي نقاط.