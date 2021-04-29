شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون وسر أزمة عواد في حلقة جديدة من زمالك لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف برنامج زمالك لايف على تليفزيون الخليج 365، كواليس ازمة محمد عواد حارس مرمي الفريق، والأسباب الحقيقة لاستبعاده من مباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 18 للدوري، رغم إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا وعدم وجود حراس مرمي في القائمة سوي محمود جنش واحمد نادر السيد.

كما يكشف البرنامج التشكيل المتوقع لفريق الزمالك اليوم، والذي يشهد عودة جنش للمشاركة مع الاعتماد علي حميد أحداد في مركز المهاجم الصريح بعد تألقه في المباريات الأخيرة للزمالك.

من ناحية أخرى تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جواز السفر الخاص به، قبل مباراة البنك الأهلي الماضية في الدوري الممتاز مباشرة، بناء على طلبه حيث أخطر مسئولي الزمالك برغبته في الحصول على جواز سفره قبل مباراة البنك الأهلي بـ 24 ساعة، وأكد أنه سينتهى ويجب عليه تجديده عبر السفارة الفرنسية في القاهرة، وطلب مسئولو الزمالك من المدير الفني تحديد موعد توجهه للسفارة لتجديد جواز السفر ليتوجه مندوب من النادي برفقته ويساعده في إنهاء كافة الإجراءات.

وفى اليوم التالي وأثناء تواجد كارتيرون في معسكر مباراة البنك الأهلي طلب المدرب الفرنسي للمرة الثانية الحصول على جواز السفر ولكن كان لديه إصرار كبير في هذه المرة ورفض كل محاولات تأجيل منحه جواز السفر حتى حصل عليه بالفعل، ولا يزال بحوزته حتى الآن.