شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. شاهد ثنائية الزمالك فى شباك المقاولون بالدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، نادى المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، فاز خلالها في 12 مباراة وتعادل في 3 وخسر لقاءين، في المقابل يقبع نادى المقاولون في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من 18 مباراة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وسقط في 10 مباريات.

ونجح الزمالك فى الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في مباراة افتتاح الدورى بتوقيع خالد الحسينى مدافع ذئاب الجبل بالخطأ فى مرماه ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى للأبيض.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون أعلن عن قائمة الزمالك، والتي ضمت 20 لاعبا هم:

فى حراسة المرمي: محمود جنش، أحمد نادر السيد

فى الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثى.

فى الوسط: فرجانى ساسى، طارق حامد، يوسف أوباما، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

فى الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.