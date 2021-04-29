شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد : وجود نجلي في قائمة الزمالك أمام المقاولون خطوة مهمة في حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نادر السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، على انضمام نجله احمد نادر السيد لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في التاسعة ونصف ضمن بطولة الدوري المصري. وقال نادر السيد عبر إذاعة الشباب والرياضة إن وجود أحمد في قائمة الزمالك خطوة مهمة في حياته الكروية، مضيفا ان انضمامه نتيجة لمجهوده طوال الفترة الماضية.

وأضاف نادر السيد:" لابد ان يعرف قيمة المكان وتحمل المسئولية، خاصة واختياره من قبل الجهاز الفني للزمالك، وأنه على الطريق الصحيح. وعن وجود حراس كبار في الفريق، قال ان تواجد ثلاث حراس على مستوي كبير من الممكن أن يكون نقمة أو نعمة، نعمة في حال اطمئنان الجهاز الفني على مركز الحراس، ونقمة لان هناك رغبة كل حارس في المشاركة.

وعن الفريق الاقرب للفوز، قال نادر السيد، أنه من الصعب توقع الفائز بالدوري، ولكن كالعادة المنافسة ستكون بين الاهلي والزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن أقرب منافسية حيث خاض 17 لقاء حقق الفوز في 12 وهًزم في مباراتين وتعادل في 3 مناسبات ، وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 9 اهداف ، فى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر