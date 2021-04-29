شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي يُزرق بمولوده الإول "آسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رُزق كريم نيدفيد لاعب فريق النادي الأهلي مؤخراً بأول مولود له واطلق عليه أسم "أسر" ليُصبح لاعب الأهلي "أباً" للمرة الأولى ، ويتزامن الخبر السعيد الذي تلقاه نيدفيد مؤخراً بعدما رُزق بمولوده الأول "آسر" مع عودته للتدريبات الجماعية للفريق الأيام الماضية بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

وعانى كريم نيدفيد من إصابة تعرض لها منذ أكثر من عامين كاملين حيث أجرى على مدار الفترة الماضية أكثر من جراحة الركبة ، وإنتهى لاعب وسط الأهلي من البرنامج التأهيلي الذي خضع له طوال الفترة الماضية وشارك في التدريبات الجماعية بعدما سمح له الجهاز الطبي بذلك.

نيدفيد كان قد تعرض للإصابة في أبريل عام 2019 وأجرى أكثر من جراحة في الركبة ليغيب عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

ويدعم الجهاز الفني للأهلي كريم نيدفيد بشكل قوي على الصعيد الفني والمعنوي حتى يعود إلى مباريات الفريق ويستعيد مستواه الذي كان عليه قبل الإصابة.

ويتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فكرة التسرع في الدفع بالثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي لاعبي الفريق ، واللذين تعافى من الإصابة وأصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات الرسمية وفقا لقرار الجهاز الفني.

ويرفض موسيماني التعجل في الدفع بالثنائي نيدفيد ومتولي على أن يكون لهما دور مع الفريق الأحمر ولكن بشكل تدريجي من خلال دخولهم قائمة المباريات تدريجيا والدفع بهما لدقائق معدودة ثم التدرج في منحهم وقت أطول بالمباريات لحين استعادة لياقتهما البدنية المفقودة.

وبات محمود متولي جاهزا بعد تعافيه من جراحة الرباط الصليبي والتي تعرض لها في الموسم الماضي وأنهى برنامجه التأهيلي وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية وظهر مبتسوى جيد.