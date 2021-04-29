اتحاد الكرة يُعلن جدول الدوري حتى نهايته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية من عمر بطولة دوري WE المصري حتى النهاية.

ونشر اتحاد الكرة في بيان رسمي له حصل يلا كورة على نسخة منه أن إدارة المسابقات أعلنت مواعيد المباريات المتبقية في البطولة والتي سوف تنتهي يوم 30 سبتمبر المقبل.

وشدد اتحاد الكرة في البيان الصادر عنه لا يملك تأجيل أي مباراة خاصة في ظل الظروف المحيطة على حد وصف الاتحاد.

وذكر بيان اتحاد الكرة: "في الوقت نفسه فإنه يتفهم تماما حجم الضغوط البدنية والفنية التي يتعرض لها بعض الأندية ، خاصة المشاركة منها في البطولات الأفريقية والتي يقف الاتحاد منها موقف المساند لها والراعي لكافة

مصالح الأندية، الأمر الذي يؤكد معه استعداده لدراسة أي مقترح يساعد هذه الأندية ويلبي متطلباتها."

واختتم اتحاد الكرة البيان: "إلا أن الاتحاد يؤكد أيضا على أن أي تأجيل فيما تم إعلانه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي."