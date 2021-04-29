الخليج 365 يكشف كواليس اتفاق الأهلي وبريزنتيشن حول مستحقات الرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

توصلت إدارة الأهلي وشركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق راعية النادي والبث الفضائي لمباريات الفريق الأول، لاتفاق حول إنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة للقلعة الحمراء.

وشهدت الفترة الماضية خلاف بين الأهلي والشركة الراعية حول المستحقات المالية المتأخرة الأمر الذي جعل الإدارة الحمراء برئاسة محمود الخطيب تصدر بيان رسمي للمطالبة بالأموال المتأخرة.

وبعد بيان الأهلي قامت الشركة الراعية بالتواصل مع مسئولي القلعة الحمراء ليتم تحديد جلسة أمس الأربعاء تم من خلالها الاتفاق على قيام شركة بريزنتيشن بتحويل 10 ملايين جنيه بداية من الثلاثاء المقبل بحسب ما أكده مصدر لـ"الخليج 365".

المصدر أضاف، أنه سيتم وضع جدول زمني محدد لباقي المستحقات عقب أجازة عيد الفطر وهو ما وافق عليه الطرفين.

وكشف المصدر، أن الشركة الراعية بررت سبب عدم سداد المستحقات المتأخرة في الفترة الأخيرة نظرًا لعدم لعب الأهلي مبارياته على ملعبه في الفترة الأخيرة إلى جانب تأثر الرعاة بأزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).

الفترة الماضية شهدت خوض الأهلي مبارياته خارج ملعبه مثل مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة إلى جانب لقاء إنبي.

ويستعد الأهلي في الوقت الراهن لمواجهة فريق الجونة والمقرر لها غدًا الجمعة، على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن حسابات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر.

ويتواجد الأهلي حامل لقب الدوري في المركز الثاني حاليًا برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الزمالك، إلا أن الفريق الأحمر لديه مباراتين أقل من الفريق الأبيض.