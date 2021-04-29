"تحذير بسبب بانون".. مصدر بالأهلي يكشف جديد المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي، إنه هناك تحذير طبي للجهاز الفني من الاعتماد على المغربي بدر بانون في المباراة المقبلة أمام الجونة، فيما تجري محاولات لتجهيز حمدي فتحي لمباراة القمة أمام الزمالك.

وسيحل الأهلي ضيفًا على الجونة يوم الجمعة ضمن الجولة 16 من عمر دوري we المصري.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس أن هناك تحذير طبي من الدفع بالمدافع المغربي في هذه المباراة رغم أنه تعافى من الإجهاد الذي أصابه في العضلة الأمامية.

وفي نفس السياق فإن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي سيخضع لأشعة نهاية الأسبوع المقبل لتحديد موقف إلتئام الإصابة بعد أن خضع لجراحة على مستوى الكوع.

ويأمل الجهاز الطبي والفني للأهلي أن يكون فتحي جاهز بنسبة 100% للمشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك والتي ستقام يوم 10 مايو المقبل.

ويشارك حمدي في تدريبات الأهلي الجماعية من خلال جبيرة من أجل الوقاية وذلك ليكون جاهز من الناحية البدنية فور التأكد من تعافيه بشكل كامل.

المصدر ذاته قال إن أيمن أشرف مدافع الفريق لن يكون موجود في مباراة الجونة حيث يحتاج لراحة أطول بعد أن خضع للحقن لإزالة خشونة الركبة، على أن يبدأ اللاعب العودة للتدريبات يوم السبت.