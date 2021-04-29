هل اقترب محمد شريف من الرحيل عن الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن نادي طرابزون سبور التركي، مهتم بالحصول على خدمات محمد شريف مهاجم فريق الأهلي الحالي.

وبحسب صحيفة "fotospor" التركية، فإن نادي طرابزون يرغب في التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد المستوى الرائع الذي يقدمه المهاجم الشاب رفقة "القلعة الحمراء".

وأوضحت الصحيفة التركية، أن إدارة طرابزون ستعرض على محمد شريف راتب سنوي يقدر بمليون دولار على أن يكون مدة العقد ثلاث سنوات.

أما حول قيمة العرض فالنادي التركي سيقدم عرضًا للأهلي بقيمة 2.5 مليون دولار إلا أن هذا العرض لن يرحب به مسئولي الأهلي.

ويرغب مسئولو الأهلي في الحصول على 7.5 مليون دولار مقابل بيع محمد شريف خاصة أن إدارة النادي القاهري ترى أن تكلفة انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك إلى جالاتا سراي سيكون بمقابل 6 ملايين دولار.

ويتقاسم محمد شريف صدارة هدافي دوري we المصري برصيد تسعة أهداف مع الثلاثي أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي وحسام حسن لاعب سموحة.