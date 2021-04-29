"ضربة مدمرة".. تقارير: تريزيجيه يغيب عن الملاعب عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فجرت شبكة "Football Insider" البريطانية، مفاجأة حول غياب المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا عن الملاعب.

وكان "تريزيجيه" تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء ليفربول والذي حسمه "الريدز" لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد.

شبكة "Football Insider" البريطانية، كشفت أن صاحب الـ26 عامًا سيغيب عن الملاعب لمدة ستصل إلى 12 شهرًا أي يعني عام كامل بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وشبهت الشبكة البريطانية وضع "تريزيجيه" بزميله في أستون فيلا المهاجم البرازيلي ويسلي والذي تعرض لنفس الإصابة في العام الماضي ليغيب على إثرها لمدة 16 شهرًا قبل أن يعود اللاعب للمشاركة كبديل في مباراة ويست بروميتش الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

جدير بالذكر أن "تريزيجيه" عانى هذا الموسم من الإصابات لعل أبرزها تعرض لفيروس كورونا (كوفيد 19) الأمر الذي لم يجعله يشارك سوى في 21 مباراة خلال الموسم الحالي.