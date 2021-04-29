ذا أتلتيك: نهائي دوري الأبطال في موعده.. يويفا لن يتأثر بقرار تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته في 29 مايو المقبل سيقام في موعده.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في أسطنبول حيث سيتم الكشف عن هوية طرفي النهائي الأسبوع المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لن يتخذ أي إجراءات بشأن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من قرار السلطات التركية بالإغلاق على خلفية زيادة حالات مصابي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وكانت السلطات التركية قررت الدخول في إغلاق كامل على مستوى البلاد حتى 17 مايو المقبل من أجل محاولة تقليل عدد حالات مصابي كورونا.

"يويفا" كان قرر في وقت سابق السماح بدخول عدد محدود من المشجعين لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أقيمت النسخة الماضية والحالي بدون تواجد جماهيري.

وكان تشيلسي تعادل أمام ريال مدريد بهدف دون رد في العاصمة الإسبانية "مدريد"، في المقابل اقتنص مانشستر سيتي فوزًا غاليًا على ملعب "حديقة الأمراء" بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام موقعتي الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من خلال استضافة مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان، على أن تكون المباراة الثانية في ملعب "ستامفورد بريدج" بين تشيلسي وريال مدريد.