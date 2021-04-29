يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة القوة الجوية وباختاكور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

يتطلع نادي القوة الجوية العراقي إلى ختام مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 بصورة جيدة، عندما يتقابل مع باختاكور الأوزبكي على ملعب الشارقة بالإمارات، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وفقد نادي القوة الجوية آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2021، من الجولة الرابعة حين خسر أمام تركتور سازي تبريز الإيراني.

وجمع القوة الجوية نقطتين من تعادلين، وتعرض للخسارة الثالثة والثانية على التوالي في الجولة الماضية أمام “الشارقة” الإماراتي، ليبقى حتى الآن دون أي انتصار.

في المقابل، لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لفريق باختاكور الأوزبكي الذي سيخوض آخر مبارياته في البطولة ايضًا، بعدما فقد بطاقة التأهل الثانية لصالح تركتور في الجولة الماضية.

ولم يعرف باختاكور طعم الانتصار حتى الآن، حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر مرة واحدة، وكانت أمام الشارقة في الجولة الثالثة.

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة لضمن التأهل في صدراة المجموعة، بينما خطف تركتور بطاقة التأهل الثانية برصيد 7 نقاط، ويأتي بعد ذلك باختاكور بـ4 نقاط، ونقطتين للقوة الجوية.

وتذاع مباراة القوة الجوية وباختاكور على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العنزي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة القوة الجوية وباختاكور في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.