يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الريان وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

يستقبل ملعب بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا في الهند، مباراة الريان القطري وبرسيبوليس الإيراني، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

ويتطلع برسيبوليس إلى حسم صدارة ترتيب المجموعة، بعدما ضمن التأهل بشكل رسميٍ إلى دور الـ16 بعد فوزه في الجولة الرابعة على جوا الهندي.

وخسر نادي برسيبوليس لأول مرة في الجولة الماضية أمام “الوحدة” الإماراتي، ورغم ذلك ما زال في المركز الأول في ترتيب المجموعة وبفارق نقطتين عن الفريق الإماراتي الذي ضمن التأهل هو الآخر.

في المقابل، يخوض الريان مواجهة برسيبوليس كتحصيل حاصل، بعدما فقد آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية من الجولة قبل الماضية، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي أمام الوحدة.

ويتصدر برسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي الوحدة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد جوا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل الريان الترتيب بنقطتين في رصيده.

بث مباشر الريان وبرسيبوليس

وتذاع مباراة الريان وبرسيبوليس على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عائد العصيمي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الريان وبرسيبوليس في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية وقطر.