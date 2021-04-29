تقارير: 500 مليون يورو تقود نيمار إلى برشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - يسعى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لإعادة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، إلى قلعة كامب نو في الموسم المقبل.



وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في صيف 2022، ولم يوافق اللاعب البرازيلي، على التجديد مع النادي الفرنسي حتى الآن.



وحسب برنامج "كواترو"، فإن لابورتا طلب من نيمار، الانتظار وعدم التجديد الآن مع سان جيرمان.



ويعمل لابورتا على إيجاد مشروع مثير للإعجاب، من أجل إقناع ليونيل ميسي بتجديد عقده مع النادي الكتالوني.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن لابورتا يعمل على جمع 500 مليون يورو من الرعاة، لحسم صفقة نيمار وتجديد عقد ميسي.



وأوضح أن نيمار لا يزال يتمسك بأمل اللعب بجانب ليونيل ميسي مرة أخرى.