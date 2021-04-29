الامارات | عارضة أزياء أميركية تطالب رونالدو بتعويض ضخم بسبب قضية "الاعتداء"

شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة أزياء أميركية تطالب رونالدو بتعويض ضخم بسبب قضية "الاعتداء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم إن الوثائق التي تقدمت بها عارضة الازياء الاميركية السابقة، كاثرين مايورغا في قضيتها التي تستمر منذ سنوات ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، تكشف عن مطالبتها بتعويض ضخم يصل إلى 78 مليون دولار، بسبب اتهامها لرونالدو بالاعتداء عليها واغتصابها في واقعة تعود إلى العام 2009. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على الوثائق بشكل حصري.

وتتهم مايورغا رونالدو بالاعتداء عليها جنسيا في إحدى الغرف الفندقية بمدينة لاس فيغاس الاميركية خلال لقاء بينهما، وكانت وقتها في الـ25 من عمرها. ويصر رونالدو منذ سنوات على إنكار هذه التهم، ويقول إنها محض افتراء فقط.

وتشير تفاصيل الطلب الذي تقدمت به، إلى أن مايورغا تريد تعويضا عن المعاناة السابقة، والمستقبلية والأضرار النفسية التي واجهتها، وتعويض آخر تأديبي ضد رونالدو بسبب ما قام به حسب وثيقة الادعاء. وكشفت الصحيفة أن تكاليف التقاضي حتى اليوم كلفت مايورغا نحو 2.5 مليوني دولار، بينها نحو مليونين تكاليف خاصة بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وكانت مايورغا قد قبلت في 2010 بتسوية من أجل التزام الصمت بقيمة 375 ألف دولار، لكنها بعد ثلاث سنوات، تقدمت باتهام رسمي، مدعية أنها لم تكن بكامل قواها العقلية في وقت التسوية السابقة.

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