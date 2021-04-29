شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة بطولة أفريقيا .. و منافس الأهلى المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام غدا الجمعة بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وتحددت الفرق الـ8 المتأهلة للأدوار الإقصائية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا، والتي كان من بينها 5 أندية عربية، عقب انتهاء مرحلة المجموعات في وقت مبكر من الشهر الحالي.

وتأهل سيمبا التنزاني والأهلي عن المجموعة الأولى، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري عن الثانية، والوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي عن الثالثة، والترجي التونسي ومولودية الجزائر عن المجموعة الرابعة.

بينما يواصل 5 أبطال سابقين للبطولة حملتهم نحو اعتلاء منصة التتويج من جديد، فقد شهدت مرحلة المجموعات وداعا مبكرا لـ3 فرق سبق لها حمل كأس البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يتعلق الأمر بالزمالك المصري وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، اللذين توجا بـ5 ألقاب في المسابقة، وكذلك فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي، الذي فاز باللقب عام 1973.

ويلتقي متصدرو المجموعات الأربع مع أصحاب الوصافة، ولا يمكن أن يلتقي فريقان لعبا معا في نفس المجموعة بدور المجموعات خلال دور الثمانية، ولكن يمكن أن يتواجه فريقان من نفس البلد.



وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 14 و15 مايو المقبل على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع بملاعب أندية التصنيف الأول.

ومن المؤكد أن يشهد دور الثمانية مواجهة نارية للأهلي (حامل اللقب)، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب، بعدما أخفق في تصدر المجموعة الأولى، ليصبح مضطرا لمواجهة أي من متصدري المجموعات الـ3 الأخرى في نهائي مبكر للبطولة.

وسبق للأهلي أن واجه صن داونز في أكثر من مواجهة كان أبرزها في نهائي المسابقة عام 2001، التي توج بلقبها الفريق الأحمر، فيما كان آخرها بدور الثمانية لنسخة البطولة الماضية.

كما سبق للأهلي مواجهة الترجي في العديد من المباريات، من بينها نهائي نسختي 2012 و2018، كما التقى الفريق المصري مع الوداد أيضا بنهائي 2017.

وربما يشهد دور الثمانية أيضا مواجهات عربية أخرى، حيث يمكن أن يلتقي المولودية مع الوداد، وشباب بلوزداد مع الترجي أو مع الوداد أيضا.

وسيتحدد خلال القرعة أيضا مسار الفرق نحو المباراة النهائية، حيث تجرى أيضا قرعة الدور قبل النهائي للبطولة، وتحديد ملاعب جولتي الذهاب والعودة بهذا الدور.