شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نظيره المقاولون العرب، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في الدوري العام.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي.

الهجوم: حميد أحداد

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة، برصيد 39 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز الـ13، برصيد 18 نقطة.