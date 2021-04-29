شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي سموحة آخر هدايا أحمد سامي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المدرب احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تقديم الهدايا لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مع إعادة تأهيل وتطوير مستوى بعض اللاعبين المعارين من الناديين.

سامي نجح في تطوير مستوى ثنائي الأهلي المعار هذا الموسم أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم بصورة لافتة وهو ما ساهم في اقتراب عودة الثنائى في الموسم الجديد.

محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المعار إلى سموحة عرف طريق التألق بصورة مميزة في الموسم الحالي فاللاعب صاحب الـ٢٢ عاما لفت الأنظار بمستواه الثابت وأداءه المميز.

ومنح سامي الثقة لعبد المنعم في خط الدفاع واعتمد عليه بصفة أساسية وأصبح أحد نجوم الفريق وشارك في ١٤ مباراة بالدوري هذا الموسم.

ودخل عبد المنعم بقوة دائرة اهتمام مسؤولي الأهلي للعودة في الموسم الجديد بخلاف دخوله دائرة المرشحين لتمثيل المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

نفس الأمر تكرر مع احمد عبد القادر الذي انضم معارا من الأهلي مطلع هذا الموسم ويقدم مستويات مبهرة مع سموحة.

عبد القادر سجل ٣ أهداف وصنع هدفين وقدم لمسة جمالية لهجوم سموحة بمهاراته الفردية وأدائه السريع.

وتحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن متابعته لعبد القادر ومستواه في الفترة الأخيرة وسيكون له الفرصة مستقبلا إذا استمر على نفس النهج.

وكان أحمد سامي قد ساهم بقوة في تطوير مستوى صلاح محسن وناصر ماهر في الدر الثاني للدوري في الموسم الماضي.

وعاد الثنائى الى الأهلي في الموسم المقبل وهو نفس السيناريو الذي يترقبه عبد القادر وعبد المنعم.