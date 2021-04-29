شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات للاهلى و الزمالك قبل مواجهة القمة .. تعرف عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريقي الاهلى والزماك خوض مبارياتهم فى بطولة الدورى خلال الفترة الحالية، قبل ان يلتقي الفريقين فى قمة الكرة المصرية يوم 10 مايو القبل .

ومن المقرر أن يلتقي الاهلى مع الجونة غدا و مع غزل المحلة و الاتحاد السكندري .

فيما يلتقي الزمالك مع أندية المقاولون العرب اليوم ثم يلتقي مع بيراميدز وسموحة قبل ان يواجهة الاهلى .

ويتصارع الاهلى والزمالك على لقب بطولة الدورى، هذا الموسم ويتصدر الزمالك بطولة الدورى الممتاز ب39 نقطة فارق 3 نقاط عن الاهلى الذى يحتل المركز الثاني ب36 نقطة ولكن يتفوق الزمالك فى مجموع المباريات التى خاضها بفارق مباراتين .

ووتحدد موعد مباراة القمة بين الاهلى والزمالك يوم 10 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى الممتاز .