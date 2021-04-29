شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يستبعد ثلاثى الأهلي من المعسكر المغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل منتخب اليد بقيادة جارسيا المدير الفنى تدريباتة خلال المعسكر المغلق المقام حاليا فى المركز الاوليمبى استعدادا لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو وتقرر استمرار المعسكر حتى 6 مايو المقبل، بينما يغادر المحترفين المعسكر يوم من الشهر المقبل .

ودخل المنتخب معسكره المغلق الإثنين الماضى عقب الانتهاء من المنافسات المحلية بفرز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 - 2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26 - 23 فى النهائى وتتويج الزمالك بلقب دورى المحترفين قبلها.

وشهد المعسكر الحالى استبعاد ثلاثى فريق اليد بالأهلى، إبراهيم المصري وعمر ياسين وعمر سامي، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى استبعادهم من قائمة منتخب اليد، فى أول أيام المعسكر، بعد التأكد من إيجابية عينتهم، حيث كشف مصدر مسؤول عن المنتخب أنه تم إجراء مسحة للكشف عن كورونا لجميع اللاعبين، وتبين من خلالها إيجابية الثلاثى.