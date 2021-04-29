شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض التعجل فى الدفع بنيدفيد ومتولي بمباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فكرة التسرع في الدفع بالثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي لاعبي الفريق الأحمر، واللذين تعافى من الإصابة وأصبحا جاهزين للمشاركة في المباريات الرسمية وفقا لقرار الجهاز الفني.

ويرفض موسيماني التعجل في الدفع بالثنائي نيدفيد ومتولي على أن يكون لهما دور مع الفريق الأحمر ولكن بشكل تدريجي من خلال دخولهم قائمة المباريات تدريجيا والدفع بهما لدقائق معدودة ثم التدرج في منحهم وقت أطول بالمباريات لحين استعادة لياقتهما البدنية المفقودة.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بقطع في غضروف الركبة استلزم عملية جراحية، وهي الإصابة التي تسببت في ابتعاده عن الفريق الأحمر لأكثر من عامين، بعدما خاض اللاعب برنامج تأهيلي خاطئ تسبب في تأخير عودته للملاعب بخلاف شكواه من رشح في الركبة.

فيما بات محمود متولي جاهزا بعد تعافيه من جراحة الرباط الصليبي والتي تعرض لها في الموسم الماضي وأنهى برنامجه التأهيلي وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية وظهر مبتسوى جيد.