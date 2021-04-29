شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الجزائري عن مواجهة مصر في كأس العرب: ستكون مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شريف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مواجهة مصر والجزائر المرتقبة في كأس العرب، ستكون مثيرة للغاية نظراً للتاريخ التنافسي بين المنتخبين، وقال عمارة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": القرعة جاءت في وقت مهم جداً لكل المنتخبات للوقوف الاختيارات المناسبة سواء لكأٍ الأمم الأفريقية أو الأسيوية، وهذه البطولة بالفعل ستجعلنا نقف على مدى الجاهزية التشكيلية للمنتخبات قبل تصفيات كأس العالم.

أضاف: القرعة أسفرت عن مجموعتين قويتين، المجموعة الأولى وبها قطر، والمجموعة الرابعة وبها الجزائر ومصر وهي مجموعة شبه تنافسية لأنها تضم منتخبين عريقين لهما تاريخ وبطولات كبير وحافل وأؤكد أنها ستكون مباراة مثيرة بين مصر والجزائر، لأنهما متنافسان جداً، ولكل منتخب قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جانبه، أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قوة مجموعة منتخب مصر فى كأس العرب، والتى تضم الجزائر والفائز من ليبيا والسودان ولبنان وجيبوتى.

وقال البدرى فى تصريحات صحفية، إنه كان لديه إحساس كبير بوجود منتخب الجزائر الشقيق والذى يعتز به فى مجموعتنا، موضحا أن المنافسة ستكون كبيرة فى هذه المجموعة نظرا لرغبة الجميع فى الظهور بمستويات كبيرة خلال هذا العرس العربي الكبير.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يتمنى مع لاعبيه وجهازه المعاون تحقيق كل الأهداف المطلوبة وتلبيه طموحات الجماهير وإرضاء تطلعاتها بمشاهدة منتخب مصر، والذي نعتز ونفتخر به جميعا في مقدمة الدول والتواجد في المحافل الدولية والمنافسة عليها بما يليق بمكانه مصر على كافة الأصعدة.

وأكد البدري، أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر خبرة وجديدة وبالوقت والمباريات والاحتكاك المطلوب نستطيع تكوين منتخب قوي يليق باسم مصر وإعادة البسمة والسعادة لكل الجماهير، مشيرًا لرغبته الكبيرة هو وجهازه على بذل كل ما في وسعهم من أجل جماهير الكرة المصرية بإعادة الزمن الجميل للمنتخب.