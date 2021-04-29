شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتفوق على الإنتاج الحربى وكشرى قبل موقعة السلام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الإسماعيلى منافسه الإنتاج الحربى السبت المقبل بإستاد السلام لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدورى المصرى، ويقود الإسماعيلى فنيا إيهاب جلال المدير الفني والذي سبق له أن واجه فريق الإنتاج في 9 مباريات من قبل حيث فاز 5 وتعادل 3 وخسر 1، له 13 هدفًا وعليه 8 أهداف كلين شيت 3 لقاءات.

إيهاب جلال ضد الإنتاج الحربي مع مصر المقاصة ..

* يوم 7 ديسمبر 2015 فاز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف

* يوم 1 يونيه 2016 خسر مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف

* يوم 9 ديسمبر 2016 فاز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف

* يوم 16 يونيه 2017 فاز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف

* يوم 11 فبراير 2021 فاز مصر المقاصة بهدف نظيف

إيهاب جلال ضد الإنتاج الحربي مع إنبى ..

* يوم 13 ديسمبر 2017 فاز إنبى بهدفين نظيفين

إيهاب جلال ضد الإنتاج الحربي مع الزمالك ..

* يوم 14 يناير 2018 تعادلا سلبيًا

إيهاب جلال ضد الإنتاج الحربي مع المصرى

* يوم 21 مايو 2019 تعادلا بهدفين لكلا منهما

* يوم 7 يناير 2020 تعادلا بهدف لكلا منهما

فى ذات الصدد، سبق وواجهة إيهاب جلال أثناء توليه تدريب فريق مصر المقاصة، أحمد كشرى المدير الفني الحالي للإنتاج الحربي، أثناء قيادته لفريقى النصر للتعدين وأسوان، ونجح إيهاب جلال فى حسم المباراتين الذين واجهة فيهما كشري.

* يوم 29 يونيو 2019 فاز مصر المقاصة على النصر للتعدين برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الدورى العام

* يوم 9 أغسطس 2020 فاز مصر المقاصة على أسوان بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدورى العام.

والتقى الاسماعيلى والانتاج الحربى فى 15 مباراة، حيث فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات و تعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وكلين شيت فى 7 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 6 تعادل 1 خسر 1، له 19 هدفًا عليه 8 أهداف كلين شيت 4 مباريات. وعلى ملعب الإنتاج الحربى فاز 2 تعادل 3 خسر 2 له 4 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 20 لاعبًا: وهم حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص هدفين، أحمد على وجودوين وعبد الله السعيد وعمرو السولية ومهاب سعيد ومروان محسن وطه عادل وكريم بامبو وديجو كالديرون وإبراهيم حسن وطارق طه ومحمد هاشم وباهر المحمدى والتونسى فخر الدين بن يوسف وعمر الوحش وعماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق هدفًا لكلا منهم.