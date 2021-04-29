شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عماد النحاس أمام الزمالك فى 8 مواجهات بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجدد المواجهة مع دقات الساعة التاسعة والنصف مساءً، بين عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب ونادي الزمالك في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري العام، ويدخل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مباراة اليوم ويضع عينيه على عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن الحفاظ على صدارة الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتى فريق المقاولون في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.

مواجهات عماد النحاس مع الزمالك جاءت كالتالي:

الدور الأول لموسم 2015 - 2016 ، حينما كان يقود فريق أسوان حسم التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدف لهدف.

المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 مع فريق أسوان، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

المواجهة الثالثة فى موسم 2016 - 2017 ، بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام، مع فريق الشرقية، حيث حقق النحاس مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، فى شباك "جنش".

وفى موسم 2017 - 2018 ، بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، حقق عماد النحاس، التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1-1، عندما كان يدرب الرجاء.

وفى موسم 2018 - 2019، تعادل أبناء النحاس مع الزمالك بهدفين لكل منهما، حيث كان المقاولون سببًا فى تأخر الزمالك فى ترتيب الدورى الذى تُوج به المارد الأحمر.

في أكتوبر قبل الماضي، تلقى النحاس الهزيمة من الزمالك خلال قيادته للمقاولون، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الدور الأول من دورى الموسم الماضي.

الدور الثاني من دورى الموسم الماضي فاز المقاولون بهدفى محمد عصام ولويس إداورد مقابل هدف سجله أشرف بن شرقى.

وكانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من دوري الموسم الجاري حيث فاز الزمالك بهدفين نظيفين على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس.