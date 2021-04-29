شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دنيا وليد لاعبة الطائرة: هوايتى الغناء وحلمت أكون مطربة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "دنيا وليد"، لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى نادى الطيران والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الغناء
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
مش مميزة فى حاجة معينة و لكن الناس بتقول نفسى حلو فى الأكل
من نجمك المفضل ؟
من مطربك المفضل ؟
Christina Aguilera
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟
مغنية مشهورة
لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
ممكن أستخدم العنف عادى جدا
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
مفيش ممثلة معينة
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال
تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
أنا أتجوزت حد بيلعب مزيكا، وليس رياضى ولكن بنشارك بعض حاجات تانية بنحبها