شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دنيا وليد لاعبة الطائرة: هوايتى الغناء وحلمت أكون مطربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "دنيا وليد"، لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى نادى الطيران والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الغناء

مش مميزة فى حاجة معينة و لكن الناس بتقول نفسى حلو فى الأكل

كريستيانو رونالدو

Christina Aguilera

مغنية مشهورة

ممكن أستخدم العنف عادى جدا

مفيش ممثلة معينة

الكاجوال

أنا أتجوزت حد بيلعب مزيكا، وليس رياضى ولكن بنشارك بعض حاجات تانية بنحبها