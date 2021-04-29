شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة لـ"الخليج 365": فلسفتى مختلفة عن إيهاب جلال.. وأميل للمدرسة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عظيمة المدير الفني لفريق المقاصة أنه لا يوجد عبء عليه بعد توليه مسئولية تدريب الفريق الفيومي خلفا لإيهاب جلال الذي حقق نجاحات كثيرة من قبل، لأنه دائما ما يتحمل المسئولية في أوقات صعبة، ولكن ما في الأمر أنه يحمله مسئولية كبيرة لأنه يتولى تدريب فريق له تاريخ كبير في المنافسة على المراكز الأولى ولا يرضى إلا بالتواجد في المراكز الأولى.

وعن مقارنته مع إيهاب جلال قال عظيمة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لكل مدرب منا فلسفته الخاصة في التدريب وأسلوبه المختلف في العمل ، وإيهاب جلال مدرب كبير وحقق نجاحات كثيرة مع المقاصة وله بصمة مضيئة مع المقاصة، وأتمنى له التوفيق في مهمته الحالية مع الإسماعيلي".

تابع عظيمة: أميل للمدرسة الألمانية، كونها المدرسة المفضلة لدي في التدريب والإدارة، وبالنسبة للمدرب العالمي المفضل فلا يوجد مدرب بعينه، ولكن كل المدربين على مستوى عالي وأحترمهم جميعها وكلهم مميزين.

وبسؤاله عن قدرة القائمة الحالية على إعادة المقاصة للمنافسة على صدارة الدوري كما حدث منذ فترة، أكد أنه في الموسم الحالي طموحنا المنافسة على التواجد في المربع الذهبي للدوري، ولكن في الموسم القادم والموسم بعد القادم سيختلف طموحنا في المنافسة على تحقيق المراكز الأولى بجدول المسابقة، ولكن لكل "وقت آذان".

كشف أنه سيدرس النواقص التي نحتاجها في مختلف المراكز بعد نهاية الموسم الحالي من أجل تلبية احتياجاتنا ونعمل على تحسين الأمور الإيجابية الموجودة بالفريق ونحدد الصفقات التي نحتاجها ، على أن نعمل تقييم الوضع بالفريق الفيومي، لتحديد كل ما نحتاجه، مضيفا أنه من الصعب تحديد هذه المراكز في الوقت الحالي، ولكننا نقيم المرحلة الحالية ونحدد احتياجاتنا وبعدها نبدأ على توفيرها لتدعيم صفوف الفريق وحل النواقص في صفوفنا.

وفيما يخص الأزمة المالية التي يعاني منها المقاصة أفصح: "مسئولو المقاصة تحدثوا معي لتولي المهمة وما شجعني على قبول المهمة هو تاريخ المقاصة الكبير ، ورغم وجود بعض المشاكل المالية إلا أن الإدارة تعمل على حلها ووعدوني بإنهاء هذه المشاكل في أقرب ووقت ، وبالفعل بدأوا في العمل على حل هذه المشكلة".