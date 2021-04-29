شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة "النادو المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصرى" برئاسة الدكتور حازم خميس وعضوية كلا من الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي والمهندس محمود عبد السميع حسن الشامي واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة المصرية والخبير المصرفي يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والدكتور هيثم داوود أستاذ العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية .

وتضمن قرار وزير الشباب والرياضة العمل بتشكيل المجلس لمدة أربعة سنوات على أن يتولي مجلس الإدارة خلال تلك الفترة إدارة شئون المنظمة والعمل على اعتماد المعمل المصرى من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا وتعيين الجهاز التنفيذي للمنظمة بما يشمل على تعيين مديرا تنفيذيا للمنظمة وتحديد اختصاصاته وفقا لأحكام وآليات العمل بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

مشيرا أن النادو المصرى يمثل أحد أهم الآليات التى ترتكز عليها خطة وزارة الشباب والرياضة فى تطوير أداء وفاعلية المنظومة الرياضية المصرية فى مختلف اللعبات الرياضية وخاصة الفردية منها مشيرا أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للنادى المصري بغرض توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينه وبين المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مختلف مجالات التعاون وخاصة فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.