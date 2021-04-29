شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحسم مصير استبعاد أفشة فى جلسة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى جلسة مع محمد مجدى أفشة على هامش المران الختامى للفريق المقرر مساء اليوم لمناقشة اقتراح إراحته من المباريات حتى موعد مباراة الاهلى والزمالك المقررة 10 مايو المقبل وذلك بسبب المجهود الكبير الذى بذله اللاعب مع الفريق مؤخراَ وشكوته من الاجهاد.

وينتظر أن يحضر الجلسة أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى للاستماع الى وجهة نظره فى مسالة راحة أفشة .

كان موسيمانى قد أبدى تخوفه من نفاذ المخزون البدنى عند اللاعبين بسبب حالة الإجهاد التي ضربتهم ، في ظل توالي المباريات وعدم حصولهم على الراحة الكافية مثل باقي اللاعبين، حيث يتم استهلاكه بدنياً بشكل كبير، خشية تعرضهم للإصابة لو استمر الدفع بهم في كل المباريات.

ويواصل مدرب الأهلى جلساته مع المعاونين من أجل بحث أزمة الإجهاد التى ضربت الفريق وتهدد بمزيد من الاصابات خلال الفترة المقبلة التربط فيها الاهلى بمواجهات مهمة على الصعيدين المحلى والافريقي .