شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض مهاجم جديد لضمه خلال الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو الإسماعيلي في مفاوضات جادة، للتعاقد مع عمرو جمعة، مهاجم وهداف فريق مياه البحيرة، بدءاً من الموسم الجديد.

وأجرى الإسماعيلي محادثات رسمية، مع مسؤولي مياه البحيرة، بالإضافة إلى مفاوضات مع اللاعب، الذي تلقى عرضا أيضا من وادي دجلة. في المقابل، قرر مياه البحيرة الذي يشارك في دوري القسم الثاني، تأجيل بحث جميع العروض التي تلقاها جمعة، حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ15، وفي جعبته 16 نقط

ويحل الإسماعيلى ضيفا على الإنتاج الحربى السبت القادم باستاد السلام، في إطار الأسبوع ال١٩ من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

والتقى الفريقان فى 15 مباراة حيث فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات و تعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات ،وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا ، وكلين شيت فى 7 مباريات.