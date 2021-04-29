شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقرر استمرار غياب بدر بانون أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى استمرار غياب المغربي بدر بانون فى مباراة الجونة التى ستقام غدا والمؤجلة من الجولة السادسة عشر لبطولة الدورى الممتاز لرغبة الجهاز الفني في منحه أكبر وقت من الراحة خاصة مع تألق رامي ربيعة وسعد الدين سمير في الزود عن مرماهم في المواجهتين الآخيرتين.

فيما سوف يستمر غياب علي معلول وكريم نيدفيد ومحمد محمود وجونيور اجايي وحمدي فتحي وهناك إتجاه لزيادة فترة راحة أيمن اشرف أيضاً في ظل التألق للاعب الصاعد أحمد نبيل كوكا الذي يثبت إقدامه في مركز الظهير الأيسر وبات عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري، ومن المقرر أن يعلن بيتسو موسيماني المدير الفني، قائمة من 20 لاعباً للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة .

ومنح الجهاز الفني، لاعبيه راحة سلبية أمس للاستشفاء من الضغط الرهيب في لعب المباريات المتتالي حتي أن الفريق يلعب مباراة كل 72 ساعة وسيعود الفريق للتدريبات اليوم بمران خفيف لن تزيد مدته عن الساعة.