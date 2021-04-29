شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي و الجونة في الدوري المصري .. والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الأهلي نظيره الجونة الجمعة 30 أبريل 2021 فى المباراة التى تقام ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري .

وتقام مواجهة الأهلي والجونة على ملعب الأهلي السلام ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من الدوري العام .

تقام مباراة الاهلى والجونة يوم الجمعة 30 أبريل 2021 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

تذاع مباراة الأهلي والجونه في بطولة الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت في بث مباشر وحصري .

وحقق الفريق الكروي الأول بالننادي الأهلي فوزا هاما ومستحقا على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لهدف ضمن مؤجلات الأسبوع 15 من عمر الدوري الممتاز.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 36 محتلا المركز الثاني وخلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة .

وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من : محمد الشناوي فى حراسة المرمى وأمامه محمد هاني ورامى ربيعة و سعد سميرو أحمد رمضان "بيكهام" وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبد المنعم "كهربا" و حسين الشحات و محمد شريف .