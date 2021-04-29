شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للإسماعيلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى لمسحة طبية شاملة قبل السفر للقاهرة، فى إطار الاستعداد لملاقاة الإنتاج الحربى يوم السبت القادم باستاد السلام، لحساب منافسات الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى الممتاز .

تأتى تلك المسحة، كإجراء روتيني للإطمئنان على سلامة جميع لاعبى الفريق من الإصابة بفيروس كورونا.

وواصل الإسماعيلى تدريباته ضمن برنامج الاعداد للقاء الإنتاج الحربى تحت إشراف إيهاب جلال، المدير الفنى حيث اشتمل المران الأخير على مجموعة من الجمل الخططية إضافة لمجموعة من الوحدات البدنية من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية وسط مشاركة كل لاعبى الفريق من بينهم باهر المحمدى كما تطرق المران لتقسيمة خفيفة تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء.

وعلى هامش المران الأخير ، أدى عمر الوحش تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى بجانب الثلاثي محمد عبد السميع ومحمد مصيلحى ومحمد الضرف.