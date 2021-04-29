شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد فى البريميرليج بسبب شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت شبكة «سكاي نيوز» الإنجليزية، اليوم الخميس، عن قرار الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بتشجيع الحكام على تطبيق قرار إيقاف المباريات لدقائق معدودة للسماح للاعبين المسلمين بتناول وجبة الافطار في المباريات التي تصادف وقت آذان المغرب.

وجاء هذا القرار في ضوء الحادثة الشهيرة التي لفتت إعجاب الجميع في مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس في ختام مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تم إيقاف اللعب لعدة ثوان في الدقيقة 35 من عمر شوط اللقاء الأول للسماح للفرنسي المسلم ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي بكسر صيامه وشرب الماء وهذه الواقعة هي الأولي من نوعها في تاريخ البيرميرليج.

وشكر اللاعب الفرنسي عبر حسابه على تويتر الدوري الإنجليزي وكذلك الخصم فريق كريستال بالاس حيث قال: «فقط أريد أن أشكر الدوري الإنجليزي وكذلك فريق كريستال بالاس وفبثنتي جواياتا وجميع لاعبي الثعالب لسماحهم لي لكسر صيامي في منتصف المباراة، هذا ما يجعل كرة القدم رائعة».