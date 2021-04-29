شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادي الاهلى سلسلة مبارياته الرسمية المؤجلة، نظرا لخوضه مباريات مونديال الاندية التى اقيمت قطر وحصل من خلالها فريق الاهلى على المركز الثالث .

ومن المقرر أن يلتقي الاهلى فى المباراة المقبلة مع الجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدورى الممتاز .

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلى مع الجونة الجمعة المقبلة فى التاسعة والنصف مساء على أرض ملعب ستاد السلام .

وكان الأهلى قد حقق فوزا غاليا على انبي بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد شريف والذى دخل فى صراع على المنافسة على لقب هداف البطولة .