شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فهمي بعد تكريمه من الخطيب: «طاهر» من أفضل رؤساء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود فهمي، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الأحمر هو بيته الأول، وقال محمود في تصريحات تليفزيونية: «الحمد لله على التقدير، الأهلي هو بيتي الأول، هم بذلوا جهد طيب في الادارة وأشكرهم، لا يقدر أحد أن يصل لأي شيء غير بمعاونة صادقة من القلب لأصدقاءه وأحباءه».



وأكمل: «محمود الخطيب تواصل معي اليوم وعلمت بالأمر وطلب مني الحضور بعد الفطار، قال كلمة طيبة استعرض خلالها بإيجاز مسيرتي مع النادي الأهلي»

وعن مسيرته: «تدرجت في قطاع الناشئين تحت يد مختار التتش في بداية الاربعينات، والأهلي بالنسبة لي بيت وعائلة، وانا لا اتقاضى أي اجرى لأي عمل قانوني أو غير قانوني من بيتي واقاربي».

وأضاف: «لا أعمل بمفردي، هناك مجموعة من المستشارين وثقة مجالس الادارات ابتداءً من أيام صالح سليم وحتى الخطيب ما عدا فترة محمود طاهر».

وأتم: «محمود طاهر من أفضل من تولوا رئاسة النادي الأهلي، وما قدمه لا يقدر أحد أن ينكره وكان زميل مجلس إدارة».