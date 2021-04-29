شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة مصر في بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تنطلق في السنغال خلال الفترة من 23 إلى 30 مايو المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع مصر في المجموعة الثانية التي تضم «موزمبيق والمغرب وسيشل»، في المقابل ضمت المجموعة الأولى «السنغال والكونغو وتنزانيا وأوغندا».

وسيواجه منتخب مصر نظيره الموزمبيقي في الجولة الأولى، ثم سيشل في الجولة الثانية، ثم المغرب في الجولة الثالثة.

يشار إلى أن سيشيل تأهلت للبطولة بعدما انسحبت مدغشقر، حيث كان مقرراً أن يلتقي المنتخبان في التصفيات.