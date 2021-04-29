شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أياكس على رادار توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «‏الجارديان» الإنجليزية، عن ترحيب تين هاج مدرب أياكس الهولندي بفكرة تدريب توتنهام الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

مدرب أياكس لا يمانع في إجراء محادثات مع النادي، بعد ضمان فريقه تحقيق لقب الدوري الهولندي، أياكس يحتاج إلى نقطة واحدة في مباراته المقبلة لضمان اللقب.

ولا تزال إدارة توتنهام تبحث عن مدير فني ليتولي قيادة الفريق في بداية الموسم الجديد.

وكان نادي توتنهام أعلن عن إقالة المدير الفني جوزيه مورينو من تدريب الفريق لسوء النتائج، قبل 6 أيام من نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي والذي نجح مانشستر سيتي في حصده بالفوز على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد أحرزه مدافع الفريق السماوي إيميرك لابورتي.