شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن سيدات الأهلى تتحدث عن أسرار التتويج بدورى اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت نصرة عيد، قائدة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، سعادتها البالغة بتتويج الفريق ببطولة الدوري، بعد الفوز بجميع مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية، والفوز على الشمس بنتيجة 34-22.

وأكدت أن الفوز بالدوري ختام مثالي للموسم بعد نجاح الفريق في الفوز بكأس مصر، ودوري منطقة القاهرة، بفضل العناصر المميزة في الفريق التي تمتلك خبرات كبيرة؛ بالإضافة إلى تعليمات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، فضلًا عن دعم مجلس الإدارة؛ ومساندة الجماهير.

وأشارت إلى أن لاعبات الأهلي قدمن عرضًا جيدًا، واستحققن الفوز باللقب، بعدما قام الجهاز الفني بوضع خطة من بداية الموسم لحصد جميع البطولات.

وأهدت نصرة الفوز بالدوري إلى جماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي يساند الفريق بشكل مستمر.