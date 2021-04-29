شكرا لقرائتكم خبر عن محرز يعترف: الحظ حالف مانشستر سيتى أمام باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رياض محرز نجم مانشستر سيتي، إن التوفيق حالف فريقه في الفوز على باريس سان جيرمان (2-1) مساء أمس الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف محرز في تصريحات عبر قناة RMC: «لقد كانت مباراة ذات وجهين، في الشوط الأول افتقدنا خطورتنا، وكان باريس أفضل نسبيا، وبعد ذلك نجحنا في الضغط عليهم وحصارهم في وسط ملعبهم، وكنا أقوياء للغاية».

وأشار اللاعب الجزائري: «إلى أن حالفنا الحظ في الهدفين، لم نقدم أداء جيدا في المجمل، لكن هذا لا يعني أن باريس كان أقوى كثيرا، لم يشكلوا خطورة كبيرة في الشوط الأول باستثناء هدفهم الوحيد».

وتابع: «في الشوط الثاني، تحسن الأداء، وكنا الأفضل، لكن لم نكن في قمة مستوانا، كنا أقوياء دفاعيا، لذا لم ينجح خط هجوم باريس في التواصل مع مبابي».

وأتم رياض محرز تصريحاته: «في مثل هذه المباريات، الأداء الدفاعي يكون مهما، لم نكن في قمة مستوانا، لكن حققنا الفوز، وتبقى كل الاحتمالات واردة في مباراة العودة، لدينا أفضلية بسيطة، وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل إيابا لنؤكد تأهلنا للنهائي».