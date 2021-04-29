شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الأهلى اختبارات جديدة غدا الجمعة أمام الجونة على ملعب الأهلي بمدينة السلام، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويدخل الأحمر تحت قيادة فنية للجنوب أفريقي موسيماني بروح معنوية عالية، بعدما حقق الفوز أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ليواصل مطاردة غريمة التقليدي نادي الزمالك، متصدر جدول مسابقة الدوري المصري، في حين يسعى فريق الجونة إلى تصحيح مسارة في الدوري، بعد تراجع نتائج الفريق في الجولة الأخيرة والتعرض لأكثر من هزيمة وفقط نقاط كثيرة في بطولة الدوري.

وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني ورامى ربيعة وسعد سميرو أحمد رمضان «بيكهام» وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبدالمنعم «كهربا»وحسين الشحات ومحمد شريف.