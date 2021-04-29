شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يهزم سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 في عقر دار الأخير الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف من كرة رأسية للبرازيلي ماركينيوس (15)، ورد مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الثاني بواسطة البلجيكي كيفن دي بروين (64) والجزائري رياض محرز من ركلة جزاء مباشرة (71).

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط سان جيرمان السنغالي ادريسا غانا غي في الدقيقة 77 وسيغيب بالتالي عن مباراة الإياب المقررة في

مانشستر الثلاثاء المقبل؛ حيث يحتاج سيتي إلى التعادل فقط ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويمكن أن يكون الحصاد رائعاً في نهاية الموسم الحالي بعد أن توج بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر الأحد، كما أنه بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة إنجلترا أيضاً.

أما سان جيرمان الذي يمني النفس ببلوغ النهائي للمرة الثانية توالياً بعد خسارته العام الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1، فيتعين عليه الفوز بفارق هدفين، أو هدف في حال كانت النتيجة أعلى من 2-1.