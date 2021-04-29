شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة مصر فى أمم افريقيا للكرة الشاطئية وترتيب المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن مجموعة مصر في كأس الأمم وترتيب مباريات الفراعنة خلال البطولة، المقرر إقامتها في السنغال العام الجاري، حيث وقعت مصر في مجموعة تضم منتخبات: موزمبيق والمغرب وسيشل.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية مبارياته بمواجهة موزمبيق، ثم سيشيل ويختتم مجموعته بمواجهة منتخب المغرب.

وأعلن كاف وضع السنغال الدولة المضيفة للبطولة على رأس المجموعة الأولى، فيما سيكون منتخب مصر للكرة الشاطئية، الفريق الأعلى تصنيفًا وفقًا لنتائج كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2018، على رأس المجموعة الثانية.

وجرت قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بين الفرق الستة، وهى المغرب وتنزانيا والكونغو الديموقراطية وأوغندا وموزمبيق والفائز من مدغشقر وسيشل، لتوزيعها على المجموعتين.