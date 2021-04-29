شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة دجلة وبتروجت بدور الـ 8 لكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة وادى دجلة مع بتروجت في افتتاحية مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات الكأس.

كيف تأهل وادى دجلة لدور الثمانية بالكأس ؟

وتأهل وادى دجلة لدور الثمانية عقب تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في دور الـ 16 للبطولة وكان غزلان دجلة قد أطاحوا بالبنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة.

كيف تأهل بتروجت لدور الثمانية بالكأس ؟

بينما تخطى فريق بتروجيت الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، بينما تخطى بتروجت الدور التمهيدي الثالث بالفوز على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف لفريق بورتو، بينما تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4، بينما تخطى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم واجه بتروجت نظيره كوكا كولا في دور الستة عشر وانتهت المباراة بالتعادل السلبى قبل أن يتفوق الفريق البترولى في ركلات الترجيح 4-3.

ماريو سالاس يبحث عن تعويض اخفاقات الدوري

وطالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بمواصلة مشوار الكأس بنجاح لتعويض إخفاقات هذا الموسم ببطولة الدوري.

بتروجت يسعى لمواصلة مفاجأته بالكأس

في المقابل يأمل بتروجت في إستعادة ذكريات التألق مع كبار الدوري الممتاز عن طريق الاستمرار في تفجير قطار المفاجأت في بطولة الكأس بعد الإطاحة بالمقاولون العرب خارج البطولة.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.