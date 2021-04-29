شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة.. عودة هاني أبرز التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني في أكثر من سيناريو بشأن تشكيل مباراته ضد الجونة غدا الجمعة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ16 من عمر مسابقة الدوري العام، بشأن إعاد بعض اللاعبين الجاهزين فنيا أو إراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

ويخطط موسيماني لعودة أكثر من لاعب مثل محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى وعودة أحد الثنائي بدر بانون أو ياسر إبراهيم لقلب الدفاع في مباراة الجونة، مع إراحة بعض اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة وعمرو السولية، لاسيما الأول الذي يعاني من إجهاد كبير.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة "سعد سمير" أحمد نبيل كوكا

الوسط: اليو ديانج "أكرم توفيق" وعمرو السولية "ناصر ماهر" وحسين الشحات ومحمود كهربا "طاهر محمد"

الهجوم: محمد شريف وأفشة "وليد سليمان"

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 36 نقطة جمعهم من لعب 1 مباراة حقق الفوز في 11 والتعادل في 3 والخسارة في مباراة واحدة.