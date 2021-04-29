شكرا لقرائتكم خبر عن سفرة رمضانية تجمع نجوم الأهلي والزمالك المغاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغربي بدر بانون لاعب الأهلي عبر حسابه على انستجرم صورة تجمعه بثنائي الزمالك المعربي أشرف بن شرقي وحميد أحداد في احدى السفرات على مائدة شهر رمضان الكريم.

وشهدت الصورة تجمع ثلاثي القطبين المغاربة بدر بانون وأشرف بن شرقي وحميد أحداد وهم يتناولون الإفطار في احد المطاعم وهي السفر التي جمعتهم على هامش تواجدهم في مصر.

كما قام حميد أحداد بنشر الصورة ذاتها عبر حسابه على انستجرام تحت شعار تجمع مغربي على الأراضي المصرية.

جدير بالذكر أن بدر بانون سيعود لتدريبات الأهلي الجماعية بدءا من اليوم الخميس على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الجونة غدا بعد استبعاده في المباريات الأخيرة بسبب شعوره من الإجهاد.

ووتأكد جاهزية بدر بانون من العودة لقائمة الأهلي في مباراة الجونة بعدما فضل الجهاز الفني إراحته في مباراتي إنبي والمصري بسبب شكواه من الإجهاد، ولكن قرار إشراكه يتوقف على رؤية الجهاز الفني.