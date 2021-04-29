شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. أحمد سليمان.. بدأ مسيرته بالأهلي قبل الزمالك وأكبر نجاحاته بالتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة فى عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسماءهم تظل راسخة وصامدة فى أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم فى الذود عن مرماهم والاستبسال فى تقديم أفضل مستوى فنى لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبى فى تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن أحمد سليمان حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، الذى حقق نجاحات كثيرة ولكن أبرزها في مجال التدريب سواء مع الزمالك أو منتخب مصر.

نشأته

ولد أحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق فى الأول من نوفمبر عام 1963 ويبلغ من العمر 54 عامًا ومتزوج ولديه ثلاثة بنات وولد وحيد.

تخرج سليمان من كلية الحقوق وحصل علي الليسانس عام 1987 ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا لمواد كلية الشرطة وعمل كظابط فى وزارة الداخلية المصرية ومازال مستمر بها حتى الأن ووصل إلى رتبة عميد ويشغل منصب مدير إدارة بالأمانة العامة للوزارة.

مشواره الكروي

بدأ أحمد سليمان مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لكنه لم يتم تصعيده للفريق الأول ولم يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات لينتقل إلي صفوف الزمال، قبل أن يترك سليمان قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بعد استبعاده وعدم تصعيده للفريق الأول لينتقل إلى غريمه التقليدي الزمالك ولم يحصل على فرصة في صفوف الفريق الأول ، بخلا فأن عمله في وزارة الداخلية دفعه لاعتزال كرة القدم والاتجاه لبدء مشواره في عالم التدريب.

مسيرته التدريبية

تولى أحمد سليمان تدريب كل الفرق السنية بنادى الزمالك حتى أصبح مدرب حراس المرمى بالفريق الاول بالزمالك وحصل مع الفريق على عدد من البطولات المحلية والقارية بعده أصبح مدرب حراس مرمى منتخب مصر وحصل على البطولة الأفريقية.

بعد ان اتجه أحمد سليمان إلى مجال التدريب حصل على الدراسات المتقدمة بالأكاديمية الأولمبية المصرية وقضى فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي واختار أن يكون مدربًا لحراس المرمى وعمل بالزمالك في الجهاز الفني تحت قيادة الراحل محمود الجوهري فحصل مع القلعة البيضاء علي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وبطولة أفريقيا أبطال الكأس و كأس السوبر الإفريقي.

كما تولى سليمان منصب مدرب حراس مرمى المنتخب القومي في الجهاز الفني لحسن شحاتة الذي قاد المنتخب خلال الفترة من 2004 وحتى 2011 وفاز خلالهم بثلاثة بطولات أمم أفريقيا على التوالي أعوام 2006 و2008 و 2010.

عاد مرة أخرى أخرى سليمان لتدريب حراس مرمى الزمالك بعد إقالة الجهاز الفني للمنتخب عقب الفشل في التأهل لأمم أفريقيا 2012 ولم ينجح الفريق في حصد أي بطولات وتقدم سليمان باستقالته في مطلع عام 2012 .