شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك بصافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة المقاولون الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه المقاولون العرب في الجولة الـ 18 للدورى، وهي المباراة التي تعتبر من أهم محطات منافسة الفريق علي لقب الدورى، حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز، والفريق الحاصل علي نقاط المباراة ستعتبر بـ 6 نقاط.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تعيين إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة ويعاونه حكم مساعد أول سمير جمال وحكم مساعد ثانى رجب محمد، وحكم رابع وليد الصيد، وحكم فيديو طارق مجدى، وحكم مساعد فيديو حسني سلطان.

وتولي إبراهيم نور الدين، إدارة مباراتين للزمالك فى الموسم الحالي، أمام طلائع الجيش وفاز بها الأبيض بثلاثية، وأمام الاتحاد السكندرى وفاز بها الأبيض بهدفين.

إبراهيم نور الدين ظهر فى 17 مباراة الموسم الماضى فى الدورى وأشهر57 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء، وظهر فى 4 مباريات للأهلى الموسم الماضى، هى حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندرى فى الجولات 8 و 16 و22 و27 كما أدار لقاء المقاصة والزمالك فى الجولة التاسعة عشرة أيضاً .

بينما فى الموسم الحالى أدار إبراهيم نور الدين مباراة الأهلى ومصر المقاصة بالجولة الأولى للمسابقة وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما أدار مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون العرب التى فاز بها الإنتاج بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة للمسابقة ، ثم أدار مباراة الزمالك وطلائع الجيش التى فاز بها الفارس الابيض بثلاثية دون رد فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز ، كما أدار مباراة الاسماعيلى وسموحة بالجولة العاشرة للمسابقة والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين دون رد.

وأدار ابراهيم نور الدين مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والتى فاز بها الفريق الابيض بهدفين دون رد ، كما أدار مباراة المصرى وسيراميكا والتى انتهت بالتعادل الايجابى 2/2 ، ثم أدار مباراة الاهلى مع الاسماعيلى والتى فاز بها المارد الاحمر بهدفين دون رد ثم أدار مباراة سيراميكا مع الانتاج الحربى والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وبذلك أدار ابراهيم نور الدين مباراتين للزمالك هذا الموسم فاز بهما ، وكان عام 2015 هو الأكثر جدلًا لإبراهيم نور الدين مع نادى الزمالك، حيث لم يحتسب نور الدين ثلاث ضربات جزاء للفارس الأبيض أمام كل من مصر المقاصة واتحاد الشرطة والإسماعيلى مما تسبب فى غضب جماهير القلعة البيضاء منه.

ولم يتذوق المقاولون العرب، طعم الفوز على الزمالك منذ 245 يوماً وبالتحديد منذ 27 أغسطس الماضي، عندما انتزع الذئاب ثلاث نقاط ثمينة من بين مخالب الزمالك، بعدما نجح رغم النقص العددي في إحراز هدف الفوز بمباراة الدور الثاني لدوري الموسم الماضي في الوقت الضائع، حيث حافظ الفريقان على نتيجة التعادل بهدف لكل منهما حتى الثواني الأخيرة، قبل أن ينجح محمد عصام لاعب المقاولون السابق في إحراز هدف الفوز لفريقه.

وكانت مباراة الدور الأول بالموسم الجاري قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، أحرزهما خالد الحسيني مدافع المقاولون بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق، الهدف الثاني في مرمى ذئاب الجبل.