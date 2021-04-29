شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعد حسم سيدات اليد لقب الدوري: "أبطال الثلاثية عدو حدود العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، في أداء موسم مميز حققوا فيه ثلاث ألقاب، وهى الفوز بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، على حساب الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى، والتتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة على نظيره الشمس، وأخيرا حسم لقب الدوري بعد الفوز على نادي الشمس.



حساب الاهلى على تويتر

واحتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلي لكرة اليد على "تويتر"، بإنجازات فريق السيدات خلال الموسم الحالي 2020/2021، وتحقيق الثلاثية الدوري العام وكأس مصر ولقب بطولة منطقة القاهرة، وتغنى الأهلي بفريق السيدات قائلا: "ملكات اليد .. أبطال الثلاثية عدو حدود العالمية: الدوري العام- كأس مصر- منطقة القاهرة".



الاحتفال بالدوري



فريق سيدات الاهلى

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره الشمس بنتيجة 34/22 فى إطار الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى، ليواصل تصدره برصيد 15 نقطة، ويحسم اللقب قبل انتهاء الدورة المجمعة بجولة.

فيما فاز فى نفس الجولة فريق سبورتنج على الزمالك بنتيجة 34/28، قبل أن تختتم المنافسة اليوم الخميس بلقاءات بين كل من الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 29/19 فى أول أيام الدورة المجمعة الثانية مساء أول أمس الثلاثاء. وتقام نهائيات منافسات اليد بدون جماهير وفقا لما حدده مسئولو الاتحاد بحضور مجلس إدارة الأندية فقط وبعض من أسر اللاعبين.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.