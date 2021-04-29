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5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تقام مواجهة من العيار الثقيل في الدوري مساء اليوم طرفاها الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الـ 18 للدورى، وهي المباراة التي تعتبر من أهم محطات منافسة الفريق علي لقب الدورى، حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز، والفريق الحاصل علي نقاط المباراة ستعتبر بـ 6 نقاط.

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موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم
 

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء وسيتم اذاعتها عبر قناة اون تايم سبورت 1

ترتيب الزمالك في جدول الدوري
 

يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين، واحرز لاعبوه 30 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

ترتيب المقاولون في جدول الدوري
 

يحتل فريق المقاولون المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة، جمعها من 18 مباراة ، حيث حقق الفريق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 10 مباريات، واحرز لاعبوه 18 هدف واستقبلت شباكه 25 هدف.

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التشكيل المتوقع للزمالك
 

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – زيزو – حميد أحداد.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب
 

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: حسن الشامي، محمد سمير ، فاروقا نور الدين، باسم علي.

خط الوسط: أحمد الشيمي، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، محمد مجلي، محمد حمدي زكي.

خط الهجوم: لويس إدوارد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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